Palmarès, implacable, 8-2 : Ce Bayern est-il la meilleure équipe de l'histoire ?

FC STREAM TEAM - Le Bayern Munich n'est que la deuxième équipe de l'histoire à avoir remporté six titres dans une seule et même saison. Ce parcours fait-il de lui la meilleure équipe de club de tous les temps ? Nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis en débattent. Retrouvez le podcast du FC Stream Team tous les vendredis.

00:11:03, 142 vues, il y a 2 heures