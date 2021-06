C'est bien connu, les plus grands talents du Championnat d'Allemagne finissent souvent au Bayern Munich. De Leon Goretzka à Joshua Kimmich en passant par Robert Lewandowski, le club bavarois confirme qu'il est une machine à aspirer les meilleurs joueurs de Bundesliga. Et en cas de départ du buteur polonais, qui n'est pas à exclure cet été, le champion d'Allemagne en titre aurait son successeur tout trouvé selon Sport Bild : le Norvégien Erling Haaland.

Le buteur du Borussia Dortmund, véritable phénomène depuis deux saisons, attire les plus grandes écuries européennes, parmi lesquelles Chelsea et le Real Madrid. Le club anglais aurait déjà soumis une offre de 70 millions d'euros incluant Tammy Abraham dans la transaction, proposition refusée par le BvB. Dès lors, le média allemand explique que les Blues se pencheraient sur la situation de Lewandowski, sous contrat jusqu'en 2023 et désireux de trouver une nouvelle aventure d'après les dernières rumeurs.

La situation est donc simple pour le Bayern, qui envisage toutefois d'attendre un an avant de potentiellement se séparer du Polonais : Lewandowski prolonge son contrat, ou bien Haaland sera sollicité pour devenir le successeur attitré du numéro 9 chez les Bavarois. Le buteur de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2024 avec Dortmund, est évalué à 130 millions d'euros, et ne devrait pas partir pour un montant inférieur à 200 millions d'euros cet été, pour le Bayern ou pour toute autre destination.

