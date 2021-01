Le Bayern Munich a parfaitement conclu son mois de janvier. Sur sa pelouse, l’octuple champion d’Allemagne en titre n’a fait qu’une bouchée de Hoffenheim, et obtenu un succès large et mérité (4-1), sa 4e victoire de rang en championnat. Après avoir mis du temps à se montrer dangereux, les joueurs de Hansi Flick ont déroulé, marquant notamment par Thomas Muller et Robert Lewandowski, évidemment. Le Bayern prend provisoirement 10 points d’avance sur Leipzig.