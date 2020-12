Le précédent record datait de juin dernier, lorsque Florian Wirtz avait marqué pour le Bayer Leverkusen contre le Bayern Munich à 17 ans et 34 jours. Moukoko a déjà battu ces dernières semaines deux records de précocité, en devenant le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga à 16 ans et un jour, et le plus jeune de l'histoire de la Ligue des champions à 16 ans et 18 jours.