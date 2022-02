Dortmund a profité du faux pas du Bayern. Le capitaine du Borussia Marco Reus a réussi dimanche un doublé en sept minutes (18e, 25e) et conduit son équipe vers un succès 3-0 à l'Union Berlin, permettant à Dortmund de revenir à 6 points du Bayern, toujours leader mais battu samedi à Bochum (4-2). L'ex-Lorientais et international portugais Raphaël Guerreiro a marqué le troisième but de son équipe.

Ad

Derrière les deux cadors du football allemand, Leverkusen avait conforté samedi sa troisième place en battant Stuttgart 4-2, mais reste tout de même à 11 points du leader. A 18 longueurs de la tête, Leipzig est quatrième et dernier qualifié provisoire pour la Ligue des champions.

Bundesliga "Notre plus mauvaise prestation" : Le constat sans appel de Kimmich après la déroute du Bayern IL Y A UN JOUR

Bundesliga Le Bayern prend une claque qui fait désordre avant la C1 HIER À 16:32