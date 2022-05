Football

Avènement et fol espoir : loin de Rennes, "l’herbe est plus verte" pour Georginio Rutter

EUROSCOUT - Georginio Rutter a quitté Rennes pour Hoffenheim il y a un an et demi. "On peut par moments croire que l'herbe est plus verte ailleurs (…) ce n'est pas souvent le cas", avait prévenu son ancien coach, Julien Stéphan, peu avant son départ. Mais l'attaquant français de 20 ans n'a pas à regretter son choix, en l'état. Il réalise une bonne saison en Bundesliga (8 buts, 4 passes décisives).

