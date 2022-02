C'est une bonne habitude. Quand il est question de Moussa Diaby, c'est souvent pour en dire le plus grand bien. La tendance se confirme toujours un peu plus depuis que l'insaisissable ailier français a quitté son cocon du PSG pour tenter sa chance à l'étranger. C'était en juillet 2019. Deux ans et demi plus tard, le Bayer Leverkusen peut se frotter les mains. Avoir débourser 15 millions d'euros pour un joueur qui affiche un tel rendement, cela ressemble fortement à une affaire en or. Mais de ce point de vue, le meilleur est peut-être encore à venir pour les dirigeants du club allemand.

En attendant, Diaby fait le bonheur des fans du Bayer. Des supporters aux anges après avoir vu leur protégé signer son premier triplé sous les couleurs rhénanes le 22 janvier passé, lors du carton infligé au FC Augsbourg (5-1). De quoi gonfler encore une cote de popularité déjà très élevée à Leverkusen. Et ça ne date pas d'hier. "Ils l'apprécient en tant que joueur, mais peu de temps après son départ du PSG, il est devenu un mème à cause d'une photo après la visite médicale, rappelle Dennis Melzer, journaliste sur eurosport.de. Cela a été utilisé par les fans sur Twitter, ils ont fondé la 'DiabyArmy', c'est comme un fan club pour Moussa."

Des progrès importants

Ce que l'ancien a gonflé, surtout, ce sont ses stats. L'ancien Parisien totalise désormais 11 buts et 8 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues et semble bien parti pour confirmer une progression constante dans les chiffres depuis son arrivée en Bundesliga. Après avoir signé 8 buts et 8 passes décisives pour sa première saison en Allemagne, il avait encore élevé ses standards avec 10 buts et 15 passes décisives en 2020-21. La barre était déjà haute, mais Diaby est dans les temps pour faire encore mieux sur l'exercice actuel.

Cela prouve à quel point il sait se rendre toujours plus décisif. Mais l'étendue des progrès de Diaby est encore plus importante. "Il s'est énormément amélioré dans le contrôle du ballon, il a toujours eu de la vitesse, mais il est simplement devenu plus stable dans son jeu", soulignait récemment Simon Rolfes, le directeur sportif du Bayer, dans les colonnes de Bild. "Diaby est bien meilleur dans le jeu défensif et il est devenu plus dangereux devant le but, ajoute Dennis Melzer. Après 20 matches de championnat, il a déjà marqué huit buts. Dans sa meilleure saison jusqu'à présent pour Leverkusen, il en avait inscrit cinq."

"Il s'harmonise très bien avec Florian Wirtz et Patrik Schick"

Diaby est ainsi devenu une individualité forte dans une équipe qui fait la part belle à ses qualités. Le Bayer Leverkusen est une formation résolument tournée vers l'offensive avec 49 buts inscrits en 20 journées (et 32 encaissés). L'international français s'éclate dans un trio d'attaque particulièrement complémentaire qui affole toutes les défenses de Bundesliga. "Diaby s'harmonise très bien avec Florian Wirtz et Patrik Schick, souligne Dennis Melzer. Le style de jeu de Bayer, qui repose sur des contre-attaques rapides, lui convient extrêmement bien."

Moussa Diaby - Bayer Leverkusen Crédit: Getty Images

Le plus prometteur, finalement, c'est que sa marge de progression reste encore importante. C'est tout sauf illogique pour un joueur de seulement 22 ans. Compte tenu des différences qu'il est capable de faire sur sa vitesse et sa qualité de dribble, Diaby peut être encore plus décisif. Mais il doit aussi apprendre à mieux défendre malgré les progrès déjà réalisés dans ce domaine. "Il cède parfois trop facilement à la provocation, ajoute Dennis Melzer. Cette saison, il a déjà récolté sept avertissements et un carton rouge."

Un transfert ? Pas forcément…

L'ancien joueur du PSG n'en a pas moins pris une nouvelle dimension. Il est entré dans la sphère des joueurs phares du championnat allemand. "Diaby est définitivement une star de la Bundesliga, assure Dennis Melzer. Il s'est établi dans l'un des meilleurs clubs du pays depuis son transfert. Si le Bayer joue de manière très spectaculaire, c'est aussi grâce à Diaby." Le Français n'est vraiment pas pour rien dans la remarquable saison de Leverkusen, troisième de Bundesliga avant le choc face au dauphin du Bayern, le Borussia Dortmund.

Il ne sera que davantage scruté à l'occasion de cette affiche. Même si de nombreux clubs avaient déjà Diaby à l'œil. La perspective d'un transfert vers un club encore plus grand prend toujours plus d'épaisseur. "Le contrat de Diaby avec Bayer court jusqu'en 2025, sans clause libératoire, rappelle Dennis Melzer. Il sera donc très cher." L'hypothèse de rester un an de plus à Leverkusen avant de partir n'est pas dénuée de sens, surtout en cas de qualification en Ligue des champions. Ce cadre plus discret n'a pas empêché Diaby de s'installer chez les Bleus. Et semble encore idéal pour lui permettre de poursuivre son ascension phénoménale.

Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) Crédit: Getty Images

