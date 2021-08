Voilà comment définitivement entrer dans sa saison. Ce samedi à Munich, le Bayern s'est largement imposé contre le Hertha Berlin (5-0). Auteur d'un triplé au cours de la rencontre, Robert Lewandowski a été le grand artisan de cette victoire munichoise autoritaire. Après deux journées pour monter en puissance contre le Borussia Mönchengaldbach (1-1) et Cologne (3-2), le nonuple champion d'Allemagne en titre a démontré qu'il était plus que jamais candidat à sa propre succession.

Pourtant, le début de partie a bien commencé pour les Berlinois qui se sont procurés la première occasion du match, mais Davie Selke a manqué de tonicité dans sa frappe au moment de battre Manuel Neuer (3e). Sans le savoir, les hommes de Pál Dárdai ont manqué leur meilleure occasion du match, et le Bayern s'est mis à lancer sa machine pour détruire toutes les intentions offensives des hommes de la capitale. Résultat ? Thomas Müller a profité d'un service d'Alphonso Davies (agrémenté d'une magnifique feinte de corps de Lewandowski) pour ouvrir le score (6e, 1-0).

Bundesliga "Mettre des doublés ne va pas me rendre plus heureux" : Coman veut rester un "créateur" HIER À 07:16

Le Bayern célèbre le but de Muller Crédit: Getty Images

Dynamisé par ce premier but, le Bayern a poursuivi ses bonnes intentions à l'image d'un Leon Goretzka souverain dans les airs mais maladroit dans la finition (26e, 74e). Mais pour continuer de marquer des buts, le Bayern a pu compter sur son buteur maison Lewandowski : d'une tête rageuse, l'international polonais a doublé la mise (35e, 2-0).

Lewandowski, encore lui

Avec deux buts d'avance à la pause, le Bayern pouvait temporiser et gérer son avance. Mais ce n'était pas l'idée de Julian Nagelsmann, désireux de frapper un grand coup pour montrer que les Bavarois sont à la fois capables de garder leur cage inviolée en quatre-vingt dix minutes (une première dans la saison) et de marquer une flopée de buts. Dès lors, les Munichois ont continué d'appuyer sur l'accélérateur grâce à Jamal Musiala d'un tir du droit chirurgical (48e, 3-0) mais surtout grâce à... Lewandowski.

Intenable, le Polonais a marqué pour la treizième journée consécutive en Bundesliga (seul Gerd Müller fait mieux avec au moins un but pendant seize journées) puis s'est offert ses 281ème (70e, 4-0) et 282ème buts (84e, 5-0) de sa carrière dans le championnat allemand grâce à son talent de finisseur dans la zone de vérité. Suite à cette manita, le Bayern a pris provisoirement la deuxième place de Bundesliga à seulement un petit but du Bayer Leverkusen. Chaud devant !

Bundesliga Coman salue la "fraîcheur" de Nagelsmann : "De grands coaches n’ont plus cette excitation" HIER À 07:15