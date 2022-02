Le Bayern Munich n'avait plus connu cela depuis 47 ans. Pour la toute première fois depuis 1975, le club bavarois a encaissé un total de quatre buts lors d'une première période d'une rencontre de Bundesliga. Son bourreau n'est autre que le VfL Bochum, qui s'est finalement imposé (4-2). La dernière formation à avoir réaliser un tel exploit contre les Munichois, nonuples champions d'Allemagne en titre, était l'Eintracht Francfort. Les Aigles en avaient planté cinq avant la pause, pour une victoire finale 6-0.

Ad

Une défaite totalement méritée

Bundesliga Le Bayern prend une claque qui fait désordre avant la C1 IL Y A 5 HEURES

Ce samedi, la prestation du Bayern était forcément loin ce que le club bavarois a tant l'habitude de montrer. Comme contre ce même promu, laminé lors du match aller du 18 septembre dernier (7-0). Ce nouveau duel a été vécu de près par Joshua Kimmich. A l'issue de cette rencontre, le milieu de terrain, double buteur à l'aller, a dû se rendre à l'évidence : "C'est notre plus mauvaise prestation de la saison, et une défaite totalement méritée. Nous avons oublié toutes les vertus du Bayern. Si ça nous arrive une fois par saison, ça va, mais ce n'est pas la première fois cette saison." Pourtant, c'est bien le Bayern qui avait alors réussi à ouvrir la marque, par l'intermédiaire de Robert Lewandowski. C'est ensuite que les Munichois ont donc sombré, avec quatre buts encaissés dont trois en six petites minutes de jeu, juste avant la pause.

Joshua Kimmich (FC Bayern) Crédit: Getty Images

"Chacun doit se demander si c'est la mentalité censée incarner le FC Bayern, a ajouté Kimmich. A ce niveau, on n'a pas le droit de perdre comme ça. Par chance nous avions neuf points d'avance au classement sur Dortmund." Le BvB, justement, se déplace sur la pelouse de l'Union Berlin, ce dimanche après-midi à 15h30, et pourra revenir à six longueurs en cas de résultat positif.

Quant au Bayern, cette humiliation arrive au plus mauvais des moments, alors que redémarre, dès la semaine prochaine, la Ligue des champions. Mercredi soir à 21h, à l'occasion de leur huitième de finale aller, les hommes de Julian Nagelsmann ont rendez-vous en Autriche, sur la pelouse du Red Bull Salzbourg. Avec forcément l'intention de prouver qu'il ne s'agissait que d'un accident.

Bundesliga Dominée par le Bayern, la Bundesliga envisage des "play-offs" 10/02/2022 À 12:52