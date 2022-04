ne comprend pas" que les dirigeants de Fribourg aient déposé une plainte pour tenter de gagner sur tapis vert le match perdu 4-1 samedi contre Munich. Fribourg, actuel 5e du classement en lutte pour une place en Ligue des champions, a demandé l'arbitrage de la justice sportive L'entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann "" que les dirigeants de Fribourg aient déposé une plainte pour tenter de gagner sur tapis vert le match perdu 4-1 samedi contre Munich. Fribourg, actuel 5e du classement en lutte pour une place en Ligue des champions, a demandé l'arbitrage de la justice sportive parce que le Bayern a joué durant 18 secondes avec 12 joueurs de champ , à la suite d'une erreur lors de changements à la 85e minute, alors que le score était de 3-1 pour Munich.

"Je ne peux pas comprendre pourquoi ils font ça", a déclaré Nagelsmann mardi, à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match du quart de finale de Ligue des champions contre Villareal, mercredi. "Personnellement je ne l'aurais pas fait. Fribourg n'aurait pas pu marquer deux buts pendant ces 18 secondes", a poursuivi le technicien bavarois, dont l'équipe est en tête du championnat avec 9 points d'avance sur Dortmund.

"Si tu arrives en fin de saison (...) et que tu joues l'Europe grâce à trois points que tu n'as pas gagnés sur le terrain, sportivement, je ne serais pas tellement heureux", a argumenté le coach de 34 ans. Son homologue de Fribourg Christian Streich, à chaud après le match, avait assuré qu'il n'avait aucune intention de déposer une plainte pour cet incident. Selon plusieurs experts allemands du milieu de l'arbitrage, les arbitres sont à blâmer plus que le Bayern, pour n'avoir pas correctement contrôlé les entrées et sorties des joueurs au moment des changements.

