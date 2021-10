L’Eintracht Francfort et Kevin Trapp ont choisi un adversaire de renom pour décrocher leur première victoire de la saison en championnat : le Bayern Munich ! Dans un match héroïque pour l’ancien gardien du Paris Saint-Germain, auteur de 11 arrêts, les Aigles se sont imposés sur la pelouse du champion d’Allemagne lors de la 7e journée de Bundesliga (1-2). Ce premier revers de Julian Nagelsmann en match officiel avec les Bavarois risque de beaucoup faire parler outre-Rhin. Titulaires au coup d’envoi, les Français Dayot Upamecano et Lucas Hernandez ont disputé toute la rencontre.

Bonne entame du Bayern

Bundesliga Dortmund gagne sans Haaland, M'Gladbach remporte le choc face à Wolfsburg HIER À 16:12

Souverains en Bundesliga et sur la scène européenne en ce début de saison, les joueurs du Bayern étaient les grandissimes favoris de la rencontre du jour à l’Allianz Arena. Le pressing et l’intensité mise par les champions d’Allemagne dès le début de rencontre semblaient confirmer tout cela. Très vite asphyxiés, les joueurs de l’Eintracht ont concédé un premier coup franc dès les premières minutes, frappé de peu à côté par Leroy Sané (10e). Thomas Müller (14e) et Leon Goretzka (16e) ont aussi mis Kevin Trapp à contribution, sans effet.

La domination des Bavarois s’est donc logiquement concrétisée sur un but de leur robuste milieu international allemand, après une belle déviation de Robert Lewandowski (1-0, 29e). Absolument pas résignés, les Aigles de Hesse ont égalisé dans la foulée, sur une reprise de la tête de Martin Hinteregger sur corner, leur premier tir cadré de la rencontre (1-1, 31e).

Kevin Trapp a tout arrêté

Oliver Glasner, entraîneur de l’Eintracht Francfort depuis cet été, l’avait étonnamment annoncé en avant-match : ses joueurs sont venus à Munich pour gagner. Cela ressemblait à de la présomption pour une équipe qui n’avait remporté qu’un seul match cette saison toutes compétitions confondues, jeudi à Anvers en Ligue Europa (1-0). En tout cas, Kevin Trapp a semblé sur la même longueur d’ondes : l’ancien gardien du PSG a décidé de sortir une seconde période folle. Il a donc enchaîné parades sur parades devant des Munichois médusés (56e, 64e, 65e, 90e+1).

Kevin Trapp Crédit: Getty Images

Des arrêts qui ont payé, contre toute attente. Sur un des rares contres de l’équipe visiteuse pendant le second acte, Filip Kostić a inscrit le but de la victoire en fin de match. Oublié par Upamecano et couvert par Alphonso Davies, le milieu international serbe a marqué d’une frappe croisée du gauche mal lue par Manuel Neuer (1-2, 83e). L’Eintracht Francfort n’a cadré que trois tirs ce dimanche : assez pour remporter sa première victoire de la saison en Bundesliga. Alors qu’il a aligné le même onze que mercredi en C1 contre le Dynamo Kiev, Julian Nagelsmann a perdu son premier match officiel avec l’ogre bavarois. Pourtant, il va forcément passer une mauvaise fin de week-end.

Ligue des champions Une nouvelle balade et le Bayern Munich gifle Kiev 29/09/2021 À 20:51