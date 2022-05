Une fois n'est pas coutume, Erling Haaland est resté muet. Mais cela n'a pas empêché le Borussia Dortmund de remplir son contrat. Vainqueur à Greuther Fürth (1-3) samedi lors de la 33e journée, le BvB est désormais assuré de terminer dauphin du Bayern Munich, d'ores et déjà sacré champion d'Allemagne. Julian Brandt a été le grand artisan de la victoire de Dortmund avec un doublé (26e, 71e), tandis que Jessic Ngankam avait égalisé pour la lanterne rouge (69e). Felix Passlack a scellé le succès du Borussia à l'entame du dernier quart d'heure (76e).

Le Bayer Leverkusen a lui aussi connu une journée fructueuse, même s'il a peiné pour venir à bout d'Hoffenheim (2-4). Longtemps menés 2-1 sur des buts de Georginio Rutter (22e) et Christoph Baumgartner (35e), les hommes de Gerardo Seoane ont fait la différence dans les vingt dernières minutes. L'attaquant français Moussa Diaby, déjà passeur décisif sur le premier but du Bayer inscrit par Patrik Schick (33e), a permis aux siens d'égaliser (73e). Schick s'est offert un doublé pour donner l'avantage à son équipe quasiment dans la foulée (75e) et Lucas Alario a scellé le succès de Leverkusen à la 90e minute de jeu.

Cette victoire a permis au Bayer d'assurer sa troisième place et sa qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Fribourg, humilié sur son terrain par l'Union Berlin (1-4), est en effet relégué à six points de Leverkusen à une journée de la fin du championnat. Les Fribourgeois pourraient même perdre leur quatrième place au profit du RB Leipzig, cinquième à un point, qui accueille Augsbourg dimanche (19h).

