Le Bayern n'est plus intouchable. Le faux-pas du champion en titre à domicile contre Francfort (1-2) mêlé à la victoire retentissante du Bayer Leverkusen face à Bielefeld (4-0) resserre les positions : derrière le "Rekordmeister" à 16 points, Leverkusen n'est plus devancé qu'à la différence de buts. Dortmund et Fribourg suivent, avec 15 points chacuns. La prochaine journée proposera un duel au sommet entre les deux leaders, le dimanche 17 octobre sur la pelouse de Leverkusen (15h30).

Schick intenable

Leverkusen a ouvert le score par Moussa Diaby (1-0, 18e). Le petit milieu offensif français, convoqué par Didier Deschamps pour la phase finale de la Ligue des Nations, est venu tromper le gardien de près à l'arrivée d'une action collective de contre rapidement menée. Le Tchèque Patrik Schick a ensuite réussi un doublé. Lancé en profondeur entre les deux défenseurs centraux, il a parfaitement maîtrisé son ballon pour marquer d'une quinzaine de mètres son premier but (2-0, 24e).

Il a récidivé après la pause, en plaçant une superbe tête décroisée de l'angle des six mètres, malgré l'intervention d'un défenseur (3-0, 57e). Kerem Demirbay a ajouté un quatrième but sur penalty dans le temps additionnel (4-0, 90e+2). Bielefeld reste en 16e position, barragiste potentiel à égalité de points avec le 17e et premier relégable Bochum.

