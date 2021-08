Football

"Mettre des doublés ne va pas me rendre plus heureux" : Kingsley Coman pense aux stats mais veut rester un "créateur"

BUNDESLIGA - Kingsley Coman nous a accordé un entretien jeudi 26 août, par l’intermédiaire de la marque Puma. Il répond dans cet extrait à une question d’Arthur Merle relative à son attrait pour les statistiques. L’international français y pense de plus en plus, pour parfaire sa panoplie de joueur moderne. Mais il refuse de tomber dans l’obsession du but. Il souhaite conserver sa façon de jouer.

