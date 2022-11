Le Bayern Munich ne s'arrête plus. Ce samedi soir, les Bavarois ont enregistré une dixième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, après avoir pris le dessus sur Schalke 04 (0-2), lors de la quinzième journée de Bundesliga. A la Veltins Arena de Gelsenkirchen, Serge Gnabry (38e) et Eric Maxim Choupo-Moting (52e) ont su faire la différence. Au classement du championnat d'Allemagne, et avant la trêve de deux mois, les Munichois prennent six longueurs d'avance, en tête, sur leur dauphin provisoire, le RB Leipzig. A l'autre extrémité, Schalke 04 reste bon dernier.

Ad

Plus d'infos à suivre...

Bundesliga Une grosse fessée, Tel buteur, triplé de Gnabry : Le Bayern prend le large 08/11/2022 À 21:23

Bundesliga Mané blessé à 12 jours du Mondial : Premier diagnostic rassurant ? 08/11/2022 À 20:14