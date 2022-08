Bundesliga

36 petites minutes de jeu. C'est ce qu'il a fallu à Timo Werner pour trouver le chemin des filets, contre le FC Cologne (2-2). Tout juste revenu au RB Leipzig, après une expérience ratée à Chelsea, l'attaquant international allemand, titularisé d'entrée, a ouvert la marque pour les siens (36e), alors qu'un premier but de Dani Olmo avait été refusé pour une main (9e). Ce dernier s'est ensuite mué en passeur décisif juste avant l'heure de jeu, pour Christopher Nkunku, buteur comme lors de la première journée (56e).

Un but qui redonnait l'avantage aux siens, suite à l'égalisation de Florian Dietz (40e), alors que les visiteurs ont ensuite de nouveau égalisé, par l'intermédiaire de Josko Gvardiol contre son camp (72e). Les hommes de Domenico Tedesco ont terminé cette rencontre en infériorité numérique, après le rouge direct reçu par Dominik Szoboszlai juste avant la pause (45e+1). Cologne est le dauphin provisoire de Dortmund.

Leverkusen surpris à domicile

Hoffenhelm a battu Bochum, dans un match spectaculaire (3-2). Les visiteurs ont rapidement mené 2-0, grâce à un doublé de Simon Zoller, inscrit en trois petites minutes de jeu (10e, 13e). Les locaux ont ensuite réagi, presque tout aussi rapidement, grâce à Christoph Baumgartner (14e) puis Ozan Kabak (23e). A l'heure de jeu, Andrej Kramaric a manqué un penalty, mais Munas Dabbur a offert la victoire aux siens (88e).

Mauvaise surprise pour le Bayer Leverkusen, battu à domicile par Augsbourg (1-2). L'égalisation de Charles Aranguiz (43e) n'a pas été suffisante. Après l'ouverture du score de Fredrik Jensen (15e), c'est Andre Hahn qui a offert les trois points aux siens (82e).

De son côté, le Werder Brême a arraché le point du match nul contre Stuttgart (2-2), grâce à Oliver Burke (90e+6). Car, après l'ouverture du score de Niclas Fullkrug (4e), les visiteurs avaient pris l'avantage, grâce à Wataru Endo (38e) et Silas (77e). Enfin, le Hertha Berlin et l'Eintracht Francfort se sont quittés sur un match nul (1-1), avec un but de Suat Serdar d'un côté (3e), contre une réalisation de Daichi Kamada de l'autre (48e).

