Encore frustré, le Bayern perd la tête. Le choc de la 5e journée de Bundesliga n’a pas livré de vainqueur samedi au stade An der Alten Försterei de Berlin (1-1). Limité physiquement et bousculé par la densité berlinoise, le Bayern a plié le premier. Sheraldo Becker a même propulsé l’Union Berlin en tête du championnat l’espace de trois minutes (12e), avant que Joshua Kimmich ne remette les deux équipes à hauteur (15e). Avec un deuxième match nul de rang, les Munichois cèdent leur trône à Fribourg et retombent au troisième rang (11 points) de Bundesliga, juste devant leurs adversaires du soir, quatrièmes (11 points).

Même si la rencontre affichait aux coins du ring les deux meilleures attaques du championnat, l’Union Berlin a surtout démontré sa capacité à défendre bas, en un bloc dense et discipliné. Jusqu’à piquer en contre ou sur coups de pied arrêtés. Justement, Sheraldo Becker, en feu depuis le début de saison, a ajouté une cinquième réalisation à son escarcelle, reprenant parfaitement un coup franc de son capitaine, Christopher Trimmel avant le quart d'heure de jeu (12e, 1-0). Alors leaders provisoires de Bundesliga, les métallos n'ont pas fait la fête longtemps, victimes d’une égalisation éclair signée Joshua Kimmich d’une frappe limpide à l’entrée de la surface, à la suite d’un corner tiré par… ce dernier (15e, 1-1).

Un Bayern maladroit en attaque

Les visiteurs ont ensuite bien cru prendre l’avantage avant la pause grâce à Leroy Sané, lancé idéalement par une douceur de passe de Jamal Musiala, mais l’international allemand est tombé sur un Frederik Ronnow en grande forme (36e). Deuxième tentative pour l’ailier virevoltant, cette fois de loin, toujours sans succès (45e). En manque de repères (huit changements dans le onze depuis la dernière rencontre) et d’agressivité, le club munichois s'est efforcé à user la muraille des Eiserne.

Coupable d’un marquage léger sur l’ouverture du score, Sadio Mané a cherché à se faire pardonner dans le second acte, mais le Sénégalais a été écoeuré par Ronnow, impérial sur chacune de ses interventions (56e, 83e, 90e+3). Bougés dans l’engagement, les Munichois ont souvent péché dans le dernier tiers, manquant de lucidité. Il aura même fallu une parade de grande classe de Manuel Neuer devant l’entrant Jamie Leweling pour éviter d’encaisser un premier revers cette saison (75e).

Dépassé par la vitesse de l’Allemand sur l’action, Dayot Upamecano a quand même servi une prestation de haut vol, pas aidé par le nombre important de un-contre-un à gérer. Les changements n’ont pas résolu le problème et le manque de soutien dans la surface de vérité a été criant, et ce malgré une tête de Mané claquée in extremis par Ronnow dans le temps additionnel (90e+3). Conséquence : les Bavarois (3e) doivent céder leur trône au profit de Fribourg.

Chez les locaux (4e), l’humeur est extatique, puisque les métallos sont invaincus depuis 12 rencontres (à cheval sur la saison passée) en championnat et peuvent envisager la suite avec ambition. Julian Nagelsmann rentre, lui, en Bavière avec une équation à résoudre avant d'affronter l'Inter mercredi en Ligue des champions : gagner contre les blocs resserrés.

Fribourg, le tube de l'été

Dans la lignée d'une saison 2021-2022 réussie, terminée à la 6e place, Fribourg a poursuivi son bel été en s'emparant de la tête de la Bundesliga grâce à un succès spectaculaire sur la pelouse du Bayer Leverkusen (3-2).

L'international japonais Ritsu Doan a conféré un avantage définitif à la 71e minute (3-2), après que Leverkusen fut revenu à égalité grâce à son buteur tchèque, Patrik Schik (65). Enième rebondissement d'une rencontre également marquée par les deux buts de Fribourg en 3 minutes (48, 51), en début de deuxième mi-temps.

Dans la première partie du classement, Cologne a confirmé sa belle forme en remportant son deuxième succès à Wolfsburg (4-2), champion d'Allemagne en 2009. Le club de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a gravi trois marches pour se classer à la 5e place, à 3 points de Fribourg.

Surpris par l'ouverture du score de Lukas Nmecha (2), Cologne a profité de l'atonie de la défense de Wolfsburg en inscrivant trois buts en moins d'une demi-heure, par le biais de Dejan Ljubicic (22), un but contre son camp de Paul Otavio (31) et un pénalty de l'Autrichien Florian Kain (45+2). Dans les autres matches, le Werder Brême a battu Bochum (2-0) et monte à la 8e position et Stuttgart et Schalke 04 ont partagé les points (1-1).

