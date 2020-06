Diagnostiqué positif au Covid-19 et admis à l'hôpital ce weekend, Carlos Bilardo n'est en fait pas atteint par le coronavirus a annoncé son frère.

Carlos Bilardo, sélectionneur de l'Argentine lors de son sacre en Coupe du monde en 1986 au Mexique, a été diagnostiqué positif au Covid-19 par erreur, a annoncé son frère dimanche. "Mon frère n'a rien, le laboratoire s'est trompé", a écrit Jorge Bilardo sur Twitter. Carlo Bilardo avait été hospitalisé samedi à la suite d'un test positif au Covid-19.

Asymptomatique, l'ancien technicien de l'Albiceleste a été admis à l'Institut argentin de diagnostic, dans la capitale. Bilardo, 82 ans, qui souffre d'une maladie neurodégénérative, vit dans une maison de retraite située dans le quartier Almagro, à Buenos Aires, où dix autres personnes ont été testées positives au Covid-19.

Bilardo a dirigé la sélection argentine de 1982 à 1990, la guidant vers le titre mondial en 1986 et vers une autre finale, avec Diego Maradona pour stratège, en 1990 en Italie. L'Albiceleste s'était inclinée face à l'Allemagne de l'Ouest (1-0). L'Argentine a enregistré 1.233 décès dus au coronavirus et 59.920 personnes ont été infectées par la maladie. Compte tenu de la forte augmentation des cas, le gouvernement a annoncé vendredi un renforcement des mesures du confinement mis en place le 20 mars. À Buenos Aires et dans sa banlieue, le retour à un strict isolement social est prévu entre le 1er et le 17 juillet.

