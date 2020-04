"C’est inspiré de personnages réels, Zizou, Mbappé…" : Christian Jeanpierre publie un livre gratuit

Christian Jeanpierre, où est né le livre 2026, le jour où le football est devenu américain, que vous publiez ce mercredi ?

CJ : Il est né d’un voyage aux États-Unis cet été. Pour TF1, j’ai couvert la Coupe du monde 1994. A l’époque, et même si les stades étaient pleins, j’avais trouvé que les Américains parlaient très peu de "soccer". Et en y retournant 25 ans plus tard, j’ai vu des cages de foot partout, de la pub pour le soccer à la télévision et dans les aéroports.

Le seul territoire que le football n’a pas conquis, pour l’instant, c’est l’Amérique du Nord. Et je me suis dit qu’en 2026, avec l’organisation du Mondial là-bas, le football va vraiment finir par y devenir quelque chose de majeur. Il y a eu Zlatan, maintenant Beckham... il y a beaucoup de signes qui me laissent penser cela.

C’est donc ce constat qui vous a inspiré ?

CJ : J’ai voulu écrire une fiction, dans laquelle je raconte qu’un gamin qui a été viré d’un centre de formation de football américain à 14 ans devient une grande star du soccer. Il est ensuite victime d’un chantage incroyable entre la NFL et le soccer. Mais je ne veux pas tout dévoiler tout de suite…

Ce pitch pourrait aussi être celui d’un film…

CJ : Certaines personnes du cinéma le pensent. C’est vrai que, quand on voit la couverture, on pense à un film. Moi, mon métier, ce n’est pas de faire du cinéma. Donc je n'en sais rien. On verra ce que l’avenir nous réserve.

Pourquoi avez-vous souhaité en faire un roman, plutôt qu’un document journalistique ?

CJ : C’était impossible d’en faire un documentaire. Ce ne pouvait être qu’un roman. Je n’y fais pas l’état des lieux du football aux États-Unis. C’est un thriller. Il s’y passe des choses. Ce sont 30 ans de coulisses de football qui sont mis dans une fiction, pour être plus précis.

Dedans, il y a beaucoup d’infos, beaucoup de choses qui risquent de se produire. Beaucoup de dirigeants m’ont parlé. J’ai adapté plein de dialogues à cette fiction. Je me suis inspiré de personnages réels européens. J’ai croisé des Zizou, Deschamps, Kylian Mbappé, Wenger…

Parlons justement d’Arsène Wenger, dont vous être très proche. A-t-il lu le livre ?

CJ : Bien sûr. Arsène, il sait tout. Il est mon père spirituel. D’ailleurs, il a écrit la préface : "Si le football est un moment de bonheur entre deux moments de souffrance, ce roman remplit parfaitement sa mission en vous faisant vivre les moments intenses d’une aventure incroyable."

Doit-on comprendre que vous avez désormais envie de raconter des histoires que vous avez vécues ou connues durant votre carrière ?

CJ : Non, car je suis tourné vers le futur, je regarde devant. Je n’ai aucune envie de me retourner vers le passé. Ce roman est plutôt futuriste, et il suffit de voir la couverture pour le croire. J’ai envie d’entreprendre plein de choses, mais c’est trop tôt pour en parler.

Pourquoi avoir choisi de publier ce roman en libre accès ?

CJ : Sincèrement, le monde vacille. Il n’est plus question de droits d’auteur. On est bien au-delà. Je suis, comme tout le monde, sidéré par ce qui se passe. On peut être généreux et si quelques lecteurs sont heureux après avoir lu ce bouquin, ce sera super. Si cela peut-être un cadeau à ceux qui sont confinés et sevrés de football, je suis content de le partager.

