" AFC Bournemouth peut confirmer que Jonathan Woodgate a accepté un contrat à courte durée pour être l'entraîneur de l'équipe jusqu'à la fin de la saison ", a indiqué le club dans un communiqué. Ancien défenseur international de Leeds, Newcastle, du Real Madrid et de Tottenham, Woodgate (41 ans, 8 sélections) avait été nommé entraîneur par intérim à la suite du départ de Jason Tindall. Il a enregistré depuis 3 victoires, 1 nul et 1 défaite lors des 5 matches qu'il a dirigés jusqu'ici.

Tindall avait remplacé, au début de la saison, Eddie Howe qui avait quitté le club après sa relégation de Premier League cet été. Le poste avait suscité de nombreuses convoitises. Les noms de John Terry, mais aussi des Français Patrick Vieira et surtout Thierry Henry - donné comme grand favori par la presse et les bookmakers -, avaient circulé pour prendre en main l'équipe actuellement 6e et dernière barragiste virtuelle en Championship, après 31 journées.