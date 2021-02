Et si Patrick Vieira rebondissait Outre-Manche, là où il a écrit les plus belles pages de sa carrière ? C'est une possibilité selon le média britannique The Athletic. L'ancien milieu de terrain d'Arsenal, qui a ébloui la Premier League sous la tunique des Gunners pendant neuf saisons (1996-2005), pourrait être nommé à la tête de Bournemouth, 6e de Championship après 28 journées.