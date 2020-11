"J'ai été assez clair ces dernières années concernant mon ambition de devenir entraîneur, en particulier quand on voit la réussite que connaissent Steven Gerrard, Frank Lampard et Scott Parker (tous anciens joueurs aujourd'hui entraîneurs, ndlr)", a expliqué Rooney. Arrivé au club en début d'année avec la double casquette de joueur-entraîneur, l'ancienne gloire de Manchester United dirige temporairement l'équipe avec Liam Rosenior, Justin Walker et Shay Given, après le départ de Phillip Cocu de Derby County, le 14 novembre.