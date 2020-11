La Ligue anglaise (EFL) a décidé mercredi d'autoriser cinq remplacements dans les matches allant du Championshp (D2) à la League Two (D4), alors que les appels se multiplient pour que la Premier League en fasse autant. Les clubs de Championship pourront faire figurer vingt joueurs sur la feuille de match et ceux de League One et League Two auront sept remplaçants sur le banc, au lieu de cinq habituellement, a annoncé l'EFL dans un communiqué.