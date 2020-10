Sabri Lamouchi n'est plus l'entraîneur de Nottingham Forest. Le technicien français, 48 ans, sera remplacé par Chris Hughton, 61 ans, ancien coach de Newcastle et Brighton, a fait savoir Nottingham sur son site web. Lamouchi paie la série de quatre défaites en autant de matches de son effectif, avec notamment un dernier revers le week-end dernier à domicile face à Bristol (2-1). Arrivé lors de l'été 2019, l'ancien joueur d'Auxerre et Parme et ex-coach de Rennes, avait conduit son équipe jusqu'à la septième place la saison passée, ratant les play-offs d'accession à la différence de buts.