"Cette saison a été fantastique pour moi sur le terrain. J'ai fait mon premier match pro, inscrit 30 buts avec la réserve, signé mon premier contrat pro. Mais hors du terrain, j'ai caché celui que je suis réellement. J'ai su toute ma vie que j'étais gay et je sens que je suis maintenant prêt à faire mon coming out et à être moi-même", a raconté le joueur sur le site internet de son club.

"Les gens voient le fait d'être gay comme une faiblesse"

"Être gay, bi ou queer est toujours un tabou dans le football masculin", a évoqué le jeune joueur, dans un entretien à Sky Sports. "Je pense que c'est parce que beaucoup de footballeurs veulent être reconnus pour leur virilité. Et les gens voient le fait d'être gay comme une faiblesse, quelque chose avec lequel on peut vous provoquer sur le terrain. Mais tel que je vois les choses, je joue au foot et (les spectateurs) peuvent me hurler des choses, mais ils paient pour me voir jouer et je gagne ma vie comme ça. Donc qu'ils crient ce qu'ils veulent, cela ne changera absolument rien", a ajouté le jeune attaquant.

Daniels n'est pas le premier footballeur britannique à révéler publiquement son homosexualité. Mais le précédent Justin Fashanu, dans les années 90, avait marqué l'opinion publique par la violence des réactions suite à l'interview de ce joueur amateur dans le tabloïd The Sun. Fashnau avait mis fin à ses jours à l'âge de 37 ans en 1998, alors qu'il avait été la victime d'insultes et agressions homophobes. Fashnau est devenu, des années après son décès, une icone de la communauté gay au Royaume-Uni, et a été intronisé au English Football Hall of Fame.

Le coming out de Jake Daniels a été reçu par de nombreuses réactions bienveillantes du monde du football sur les réseaux sociaux, des clubs, aux championnats jusqu'à la FIFPRO. "Le football est un sport pour tous, avec la diversité en son centre, et ceci est un immense pas dans la bonne direction alors que nous essayons de créer un sport vraiment inclusif dont nous serons tous fiers", a publié la fédération anglaise de football.

