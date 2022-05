"la décision prise par Gueye samedi est une décision individuelle". Le club ne pouvait rester silencieux. Deux jours après le boycott d'Idrissa Gana Gueye du match du Paris Saint-Germain contre Montpellier, sous le maillot arc-en-ciel en faveur de la cause LGBT , le club de la capitale a tenu à réagir. Selon RMC Sport , le PSG aurait fait savoir que

Le club parisien aurait ensuite ajouté : "Idrissa Gueye n’était pas dans le groupe pour des raisons personnelles et individuelles. Le Paris Saint-Germain a toujours tenu à combattre toute forme de discrimination et l’a une nouvelle fois fait samedi.". Toujours selon RMC Sport et Le Parisien, le milieu de terrain auraot pourtant bien voyagé à Montpellier mais aurait refusé de disputer le match avec un maillot au flocage arc-en-ciel, comme tous les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 l'ont fait samedi, à deux jours de la journée de lutte contre l'homophobie.

Des discussions prévues avec Gueye

Les dirigeants parisiens auraient néanmoins assuré que des discussions avec leur joueur allaient avoir lieu. L'année dernière, une situation similaire s'était produite, puisque Gana Gueye n'avait pas non plus pris part à la rencontre face à Reims, officiellement pour une gastro-entérite, mais son absence avait déjà fait grand bruit.

"C'est déplorable à plusieurs titres et d'abord parce que ça donne un mauvais exemple, déplore Bertrand Lambert. On arrive à faire une opération où tout le monde joue le jeu. De la même manière que porter le brassard contre le racisme ne change pas la couleur de peau, porter le maillot arc-en-ciel ne change pas l'orientation sexuelle de celui qui le met." Président des Panam Boyz, club ouvert à la diversité, Bertrand Lambert a tenu à prendre la parole, au micro d'Eurosport, après le boycott du joueur parisien., déplore Bertrand Lambert.

