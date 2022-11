Une enquête a été ouverte à l'encontre de l'ancien sélectionneur de l'équipe de Chine de football, Li Tie, soupçonné de "graves violations de la loi", ont annoncé samedi les autorités chinoises. Celle-ci est menée par un organe disciplinaire de l'Administration générale des sports du pays, a indiqué un communiqué publié sur le site d'un gouvernement provincial du centre de la Chine, sans préciser la nature de ces violations présumées.

Agé de 45 ans, Li Tie est l'un des joueurs de football chinois les plus connus. Il a joué en Premier League anglaise à Everton entre 2002 et 2006 et compte plus de 90 sélections. Li a pris la tête de l'équipe nationale en 2020, mais a quitté ses fonctions l'année dernière après une mauvaise période de qualificiation qui a finalement privé la Chine de participation au Mondial 2022 au Qatar.

