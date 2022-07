Forfait en demi-finale de l'Euro féminin de football face à la France, en raison d'un test Covid-19 positif, l'ailière allemande Klara Bühl ratera aussi la finale contre l'Angleterre, dimanche à Wembley, a annoncé samedi la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg.

"Elle n'a pas de symptômes, mais si elle fait un test négatif (dimanche), elle sera dans les tribunes", a expliqué la coach, excluant formellement qu'elle puisse être retenue dans le groupe après cinq jours sans s'entraîner. "On s'en tiendra au protocole médical, on le doit à Klara, on le doit à son club (le Bayern Munich, NDRL), c'est notre responsabilité et donc il n'est pas possible qu'elle soit dans le groupe", a-t-elle tranché.

Un gros atout en moins

Âgée de 21 ans, Bühl était l'une des révélations de cet Euro par son dynamisme et sa vitesse sur l'aile gauche. Elle avait notamment inscrit un but contre l'Espagne (2-0) en phase de poules et donné une passe décisive pour l'ouverture du score contre l'Autriche (2-0), en quart de finale, un match dont elle avait été élue la meilleure joueuse.

"Cela nous émeut profondément, et cela doit nous aider à tout donner, pour nous et pour elle", a expliqué la coach. "On se réjouierait qu'elle puisse au moins venir au stade. Pour nous, mais surtout pour elle", a complété, Voss-Tecklenburg.

