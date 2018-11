Condamné à de la prison ferme, Bendtner renonce à faire appel

Condamné début novembre à cinquante jours de prison ferme pour violences volontaires, l'enfant terrible du football danois Nicklas Bendtner a renoncé mercredi à faire appel, a annoncé le parquet. "Le footballeur renonce à son appel. Le procureur général de Copenhague estime qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour maintenir son appel. Le verdict entre donc en vigueur", a tweeté le parquet.

L'attaquant international du Rosenborg BK (1re div. norvégienne), âgé de 30 ans, avait été condamné pour avoir frappé début septembre un chauffeur de taxi qui a eu la mâchoire fracturée. L'ancien joueur d'Arsenal, qui estimait avoir agi en légitime défense, avait rapidement présenté ses excuses à son club et ses supporters, mais pas à sa victime. Son club, dont il est l'attaquant vedette, n'a pas pris de mesure punitive à son égard.

"Nicklas n'est pas d'accord avec la décision de la cour mais a décidé de mettre l'affaire derrière lui et de se concentrer sur son club et sa famille", a commenté son avocat Anders Németh à l'agence locale Ritzau.

Au Danemark, un prévenu condamné à moins de six mois de prison peut être placé sous surveillance électronique. Egalement passé par la Juventus Turin, Bendtner s'est souvent fait remarquer par ses écarts en dehors du terrain. En 2013, il avait notamment été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Il avait été condamné à une amende et à une suspension de permis pendant deux ans. Absent du Mondial 2018 pour cause de blessure, il pourra éventuellement réintégrer la sélection nationale après avoir purgé sa peine, a prévenu la fédération début novembre.