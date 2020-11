"Pour être honnête, j'étais un peu surpris dans le sens où en général lorsqu'il y a des difficultés, des incompréhensions, des désaccords, on les règle en interne, autour d'une table entre cadres, sélectionneur et président", a réagi Lloris en conférence de veille de match. "J'espère qu'ils trouveront une solution commune pour le bien de l'équipe de France", a ajouté le capitaine français et gardien de Tottenham, avant d'affronter la Suède mardi en Ligue des nations.