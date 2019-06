Jamais deux sans trois ? Gare au Brésil, cette Copa América pourrait avoir un air de ressemblance avec deux éditions précédentes : celle de 2011 et celle de 2015. La Seleçao avait été éliminée dès les quarts de finale par le Paraguay, aux tirs au but. Les Auriverdes retrouvent la Albirroja jeudi (02h30) au même stade de la compétition.

Dani Alves, lors de Brésil - Venezuela (0-0) / Copa América 2019Getty Images

Le piège des tirs au but

Lors de ces deux Copas, le Paraguay était parvenu à forcer le Brésil à aller jusqu’aux prolongations, puis aux tirs au but : 0-0 en 2011 (0 - 2 t.a.b) et 1-1 en 2015 (4-3 t.a.b). Le match des Brésiliens avait été particulièrement insipide en 2015. Les hommes de Dunga n’avaient touché le ballon qu’une seule fois dans la surface adverse en première période, lors de leur but.

La situation du Paraguay depuis le début de la compétition ne semble pas tellement être différente des éditions précédentes. Toujours aussi défensive, avec un bloc bas et compact, la Guaraní a été qualifiée en quarts in-extremis : deux matches nuls et une défaite, elle termine deuxième meilleur troisième de la phase de poules. C’était également le cas en 2011 (trois matches nuls).

Bruno Valdez (Paraguay)Getty Images

Pour Marcelin Chamoin, journaliste pour Lucarne Opposée, la sélection paraguayenne est effectivement difficile à jouer, mais les conditions n’étaient alors pas réunies pour la Seleçao : "Le Paraguay sait bien endormir les matchs, c'est difficile de donner du rythme surtout que la Seleçao 2011 était en construction et que celle de 2015 n'avait pas pour ambition de faire du jeu." Les Brésiliens avaient surtout autre chose en tête : "Le but n'était pas forcément de gagner mais de préparer l'avenir. (...) C'était la première compétition internationale de Neymar, Ganso et Lucas avec des joueurs plus expérimentés."

Un Brésil sans Neymar comme… en 2015

Le Brésil - entraîné par Tite - a presque idéalement débuté sa compétition avec deux victoires, un match nul et huit buts marqués. En 2015, la Seleçao avait fait un peu moins bien lors des phases de poule : deux victoires et une défaite pour quatre buts marqués et trois encaissés. C’était pire en 2011 : deux matches nuls (dont un contre le Paraguay) et une victoire avec quatre buts marqués et autant d’encaissés.

En 2015, Neymar Jr. avait participé au début de la compétition, avant de prendre un rouge et d’être suspendu pour le quart. La situation sera équivalente jeudi contre le Paraguay. L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est blessé lors du match de préparation contre le Qatar et a dû déclarer forfait. Quatre ans auparavant, la star brésilienne était présente lors de l’élimination de son équipe.

Neymar blesséGetty Images

Marcelin Chamoin affirme que "ça devrait être différent cette année si le Brésil gère bien l'impact émotionnel. La large victoire contre le Pérou pourrait aider en ce sens". Au niveau du jeu, l’absence de Neymar ne s’est pas encore faite vraiment ressentir : "Même si la Seleção a manqué d'idées contre la Bolivie et le Venezuela, il y a eu des bonnes choses et il y a un vrai plan offensif avec notamment Coutinho en électron libre, Everton qui remue la défense sur le côté gauche et un joueur à droite pour combiner avec Firmino." Il est enfin temps de conjurer le sort pour le Brésil.