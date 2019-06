Le "Matador", 32 ans, est-il toujours à la hauteur ? Toute une nation se pose cette question, alors que l'Uruguay entame sa Copa América dimanche à Belo Horizonte contre l'Equateur. Blessé au Mondial 2018, relégué dans l'ombre de Kylian Mbappé et Neymar au PSG, où son avenir s'écrit en pointillé, Edinson Cavani sort d'une saison très difficile. La Copa America est là et l'Uruguayen doit briller. Les supporters savent à quel point leur équipe repose sur leur attaquant, et sur sa complicité avec l'autre star, Luis Suarez.

Sa présence avait cruellement manqué à la Celeste en quart de finale du Mondial contre la France (2-0) en Russie. Il avait dû vivre l'élimination depuis le banc de touche, à cause d'une blessure à un mollet, quelques jours après avoir éliminé le Portugal champion d'Europe quasiment tout seul avec un doublé. Les pépins physiques ne l'ont d'ailleurs pas épargné depuis, hachant sa fin de saison au PSG, avec qui il n'a joué que 21 matches de Ligue 1 en 2018/2019, soit à peine plus de la moitié.

"Périodes difficiles"

Lui, la coqueluche du public parisien, s'est même retrouvé pointé du doigt : malgré ses 18 buts en championnat au final, et la confiance du nouvel entraîneur, Thomas Tuchel, on lui a reproché ici son manque de rendement, là son incompatibilité avec le duo Mbappé-Neymar. Jusqu'à voir éclore la possibilité d'un départ ? La radio espagnole Cadena Ser l'a poussé vers l'Atlético Madrid. Ce que son clan a démenti dans Le Parisien. L'arrivée de Leonardo comme directeur sportif, à la place d'Antero Henrique, permettra sans doute à l'Uruguayen d'y voir plus clair.

Thomas Tuchel échange avec Edinson Cavani, contraint de sortir car blessé lors du match PSG - Bordeaux, le 9 février 2019 au Parc des Princes.Getty Images

"Les périodes difficiles, c'est pour tous les joueurs. Il faut rester concentré, bien travailler pour l'équipe et ça tourne. Le football, c'est comme ça", disait-il en novembre avant de retrouver à nouveau la France avec sa sélection, en amical, avouant avoir vécu sa blessure du Mondial comme une "déception". Retrouver la Celeste, où il est adulé, c'est peut-être la parenthèse qu'il faut à l'attaquant qui vient tout juste d'être papa pour la troisième fois.

Larmes

"Nous avons beaucoup d'espoirs et nous arrivons très unis au Brésil", a-t-il souligné auprès de la presse à son arrivée à Belo Horizonte avec sa sélection, qui vise un 15e trophée continental. Inamovible dans les plans du sélectionneur Oscar Tabarez, Cavani va toutefois devoir vite se mettre en jambes : il n'a disposé que d'une petite demi-heure de jeu lors du match de préparation de son équipe, le 8 juin contre le Panama (3-0), match lors duquel il n'a pas marqué. Avec ses 110 sélections et ses 46 buts sous le maillot national, "Edi" n'a encore jamais jamais trouvé le chemin des filets dans une Copa. Son mental sera-t-il solide ? L'homme est toujours à fleur de peau. Il a fondu en larmes à la vue d'un message d'encouragement d'un proche avant la Copa, lors d'une interview télévisée.