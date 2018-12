16es retour : ça passe pour l'Espanyol

L'Espanyol Barcelone s'est contenté du minimum. Mais cela suffit pour le club catalan, vainqueur de Cadix (1-0) et qualifié pour les huitièmes de finale malgré sa défaite à l'aller (1-0). Dans les autres rencontres de la soirée, Getafe (5-1) et Valence (1-0) ont confirmé leur succès de l'aller, en s'imposant à nouveau face à Cordoue (D2) et CD Ebro (D3). Leganes, tenu en échec à l'aller, a lui réussi à s'imposer face au Rayo Vallecano (1-0) pour passer au prochain tour. La suite des 16es de finale retour aura lieu mercredi et jeudi, avec notamment Barcelone, quadruple tenant de la Coupe du Roi, attendu mercredi face au modeste Cultural.