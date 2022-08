Le rêve est devenu réalité pour les supporters du Nacional Montevideo : Luis Suarez est bien de retour. Près de deux décennies plus tard, l'attaquant uruguayen est revenu sur ses premières traces après avoir écumé quelques-unes des plus belles pelouses européennes (Ajax, Liverpool, FC Barcelone, Atlético de Madrid), remporté cinq fois la Liga et soulevé la Ligue des champions (2015).

Alors qu'il n'avait plus joué depuis le mois de mai, lorsqu'il était entré en jeu dans les dernières minutes du match de Liga de son ancien club, l'Atletico Madrid, contre la Real Sociedad, Luis Suarez n'a eu qu'une seule séance d'entraînement avec le groupe du Nacional, lundi. Son entraîneur, Pablo Repetto, a néanmoins décidé de le retenir dans son groupe pour cette affiche de quarts de finale de la Copa Sudamericana, l'équivalent sud-américain de la Ligue Europa.

Luis Suarez a donc logiquement débuté la rencontre sur le banc, avant de faire son appartition à la 74e minute de jeu. Et forcément, son entrée en jeu, 17 ans après avoir porté pour la première fois le maillot blanc du Nacional, a été ovationnée par les 30.000 supporteurs du stade Gran Parque Central de Montevideo.

L'ovation des fans de Montevideo

Dimanche, déjà, alors qu'il venait à peine d'atterrir sur le sol uruguayen, l'ancien buteur du FC Barcelone avait reçu un accueil triomphal lors d'une brève apparition au Grand Parque Central, le stade du Nacional, où il était venu s'adresser à ses fans.

Meilleur buteur de l'histoire de la sélection uruguayenne (65 buts), Luis Suarez a commencé sa carrière au Nacional Montevideo en 2005, à l'âge de 18 ans. Avant un long périple qui l'a conduit à l'Ajax Amsterdam (111 buts en 159 matches), à Liverpool en 2011 et au FC Barcelone en 2015. Le voilà donc officiellement de retour aux sources.

