La phase à élimination directe de la Ligue des Champions approche et Portugais monte en puissance. Le quintuple Ballon d'Or est prêt à aborder sa période favorite de la saison. Mercredi, il a ouvert la marque à la 26e minute d'une belle frappe du gauche, après avoir échappé à Florenzi et Mancini, qui se sont relâchés une seconde, une de trop face au Ronaldo actuel. Les statistiques récentes de CR7 sont en effet impressionnantes : sept buts en quatre matches disputés en 2020 et 12 buts lors des huit derniers matches toutes compétitions confondues.

Jusqu'au but de Ronaldo, le premier du Portugais en Coupe d'Italie, la Roma a bien tenu. Ensuite, elle a vécu 20 minutes très compliquées et a encaissé deux buts de plus, signés Bentancur (38e) et Bonucci juste avant la pause (45+2). Un temps assommés, les Romains ont pourtant bien réagi en deuxième période. D'une frappe terrible, Under a poussé Buffon au but contre son camp (3-1, 50e), puis Kalinic a trouvé le poteau et Florenzi et Kolarov ont été mis en échec par Buffon.

L'AC Milan ou le Torino en demies pour la Juve

Mais la Juventus a finalement géré, se montrant encore dangereuse par Higuain, qui a mis une belle tête sur la barre. Alors que la Roma affrontera la Lazio dimanche dans le Derby de Rome et que la Juventus jouera contre Naples, les deux équipes doivent désormais se tourner vers le championnat. En Coupe, la Juventus ne connaîtra son adversaire en demi-finale que dans une semaine. Ce sera soit l'AC Milan, soit le Torino.