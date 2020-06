COUPE D'ITALIE - La Juve a assuré l'essentiel. Sans briller, le club turinois a bien négocié son retour à la competition, post-pandémie du coronavirus, avec une qualification pour la finale de la compétition, la 19e de son histoire. En demi-finale retour, la Juve a été accrochée à l'Allianz Stadium (0-0) par un AC Milan réduit à dix. Cristiano Ronaldo, buteur à l'aller (1-1), a manqué un penalty.

Après plus de trois mois et demi d’interruption, le football a repris ses droits en Italie. Et les vieilles habitudes n’ont pas changé : la Juventus a tiré son épingle du jeu, sans forcément convaincre. A la faveur du nul (1-1) obtenu à San Siro lors du match aller, un simple (0-0) a suffi aux Bianconeri face à l’AC Milan pour valider leur billet en finale de la Coupe d’Italie. Pas plus inspirés, les Milanais n'y ont jamais vraiment cru.

Rapidement réduits à 10 après l’expulsion d'Ante Rebic (17e), une minute seulement après que Cristiano Ronaldo ait manqué un penalty (16e), les troupes de Stefano Pioli ont traîné leur handicap comme un boulet pendant toute la soirée. Les Turinois connaîtront leur adversaire samedi soir après le duel ente le Napoli et l’Inter (1-0 à l’aller). La finale se jouera mercredi prochain au Stadio Olimpico à Rome.

