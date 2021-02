Coppa Italia

Et dire qu'ils se sont tant aimés... Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'amour entre Andrea Agnelli, le président de la Juventus Turin, et Antonio Conte, son ancien entraîneur et désormais sur le banc de l'Inter Milan. On peut même dire que les deux hommes se détestent depuis cet été 2014, où l'ancien technicien des Bianconeri avait alors soudainement claqué la porte pour des désaccords sur la politique à suivre sur le mercato. Depuis, le dialogue a été rompu entre les deux hommes. Totalement. Enfin, jusqu'à ce mardi soir...

Va te faire voir

Alors que la Juve et l'Inter se retrouvaient en demi-finale retour de la Coupe d'Italie du côté de l'Allianz Stadium, Agnelli et Conte auraient eu une altercation à la mi-temps de la rencontre. Selon des sources citées par La Gazzetta dello Sport et proches de la Juve, l'entraîneur de l'Inter aurait eu un vilain geste à l'encontre de son ancien président. "Il l'a insulté, comme il a également insulté le staff du club", précise cette source du club piémontais. Le quotidien transalpin précise que des noms d'oiseaux ont également volé à la fin du match, terminé sur un nul (0-0) qui a permis à la Juve de se qualifier pour la finale après le match aller (1-2).

Interrogé par la Rai à la fin de la rencontre, Antonio Conte s'est défendu : "Les sources proches de la Juve devraient dire la vérité, a assuré le coach de l'Inter. Je pense que le quatrième arbitre a tout vu et tout entendu, puisque certaines choses ont duré toute la rencontre. Il faut du respect et de l'éducation" Au coup de sifflet final, les caméras de la Rai ont capté le président Agnelli descendre des tribunes en insultant visiblement quelqu'un sur le terrain. "Va te faire voir, co*****', aurait lancé ce dernier en regardant le terrain. Une insulte envers Conte ? Selon la reconstruction des divers médias transalpins, c'est fort possible. De l'amour à la haine, il n'y a vraiment parfois qu'un pas...

