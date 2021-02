Premier rebondissement suite à l'altercation entre Conte et Agnelli. Le procureur fédéral a "ouvert une enquête relative au comportement des dirigeants et aux membres de la Juventus et de l'Inter pendant et à la fin de la demi-finale retour de Coupe d'Italie", a annoncé la Fédération dans un communiqué. Le quatrième arbitre de cette rencontre, qui s'est conclue par un 0-0 synonyme de qualification pour les Bianconeri après leur victoire à l'aller (2-1), doit être auditionné.