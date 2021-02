Cristiano Ronaldo fait le boulot et la Juve prend une belle option. Menés au score sur la pelouse de l’Inter Milan mardi soir, les Bianconeri ont renversé la situation en dix minutes grâce à un doublé de leur attaquant portugais, lors de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie. De quoi mettre fin à une série de huit matches sans défaite à domicile des Nerazzurri, et surtout s'offrir de la marge avant le retour, qui aura lieu à Turin mardi prochain.

Dépassée et battue par l’Inter le 17 janvier dernier (2-0) en championnat, la Juventus est revenue à Giuseppe Meazza avec d’autres intentions. Et en est repartie avec une toute autre sensation : celle du devoir très bien accompli. La Vieille Dame a mis un premier pied en finale de la Coupe d’Italie grâce à une prestation collective cohérente mardi. Mais surtout grâce à son facteur X, et même XXL : Cristiano Ronaldo. En dix petites minutes, l’ancien Madrilène a renversé presque à lui-seul une situation bien mal embarquée pour les Turinois.

CR7 s’est d’abord chargé de transformer un penalty obtenu par Juan Cuadrado sur un accrochage d’Ashley Young (1-1, 26e). Puis il a déclenché une course intense pour provoquer une mésentente entre Alessandro Bastoni et son gardien Samir Handanovic. Un ballon récupéré dans les pieds du défenseur italien, une frappe du gauche dans le but certes ouvert mais compliquée à cadrer, une petite aide du poteau, et le tour était joué (1-2, 35e). L’Inter s’est retrouvée douchée.