La Vieille Dame a bénéficié d'un coup de pouce inattendu et prend une option sur la finale. La Juventus est allée s'imposer sur le fil chez la Fiorentina, mercredi, en demi-finale aller de la Coupe d'Italie (0-1). Longtemps très prudents, les Turinois ont pourtant réussi à faire la différence à la dernière minute sur un but contre son camp du malheureux Lorenzo Venuti (90e+2). Forcément cruel pour la Viola et son malheureux arrière droit d'autant plus que le but à l'extérieur compte encore "double" dans la compétition.

Ad

Décimée par les blessures, la Juventus s'est présentée sur la pelouse du Stade Artemio Franchi dans un 3-5-2 et avec son plus jeune onze de départ depuis dix ans. Comme on pouvait s'y attendre, Marley Aké, titulaire comme piston droit, et ses partenaires ont sérieusement manqué de repères collectifs au niveau de la construction. Ils ont aussi fait preuve d'une grande prudence et même de passivité et l'ancien Marseillais n'a pratiquement pas vu le ballon en première période. Il a été remplacé à la reprise par Juan Cuadrado davantage habitué à ce poste.

Serie A Vlahovic voit double, la Juventus se relance 26/02/2022 À 19:01

Vlahovic surveillé de près

Aligné dans l'entrejeu en compagnie de Manuel Locatelli et Arthur, Adrien Rabiot s'est davantage mis en évidence en se battant les duels mais n'a rien pu apporter offensivement. Les deux attaquants Moise Kean et Dusan Vlahovic n'ont longtemps pas été alimentés. Le Serbe qui faisait son retour dans une ville qu'il a quittée lors du mercato hivernal, a été copieusement hué par les spectateurs à chaque touche de balle et n'a pu que forcer une frappe sans danger peu avant la pause (42e). 10.000 sifflets avait même été distribués avant la rencontre. Malgré son envie de se montrer, il a aussi été très bien contenu par Igor Julio.

Igor in marcatura su Vlahovic durante Fiorentina-Juventus - Coppa Italia 2021/2022 - Imago pub not in FRA Crédit: Imago

En face, la Fiorentina a fait preuve d'une belle volonté et multiplié les frappes axiales de 20 mètres (7e, 12e, 18e). Jonathan Ikoné, lui, est entré à droite de la zone de vérité avant de placer un tir croisé qui a frôlé cible (26e). Même chose pour le coup franc de Cristiano Biraghi un peu plus tôt (24e) et le tir de Lucas Torreira ensuite (36e). En début de seconde période, Ikoné s'est encore joliment défait de Mattia De Sciglio à droite de la surface des visiteurs pour frapper du gauche mais le ballon a fini sur le poteau droit de Mattia Perin (48e).

Les regrets pour Ikoné, Cuadrado refait le coup

Devenus plus percutants, les Bianconeri de Max Allegri ont répondu et Vlahovic a tenté un joli lob dans la course que Pietro Terracciano a détourné du bout des gants (56e). Alvaro Morata a remplacé Kean (61e) mais n'a pas créé de danger dans une rencontre plus ouverte et plus disputée. Les entrants toscans Riccardo Sottil et Arthur Cabral ont apporté davantage de fraîcheur à l'attaque de la Viola qui n'a jamais trouvé la faille malgré ses 21 tirs pour 6 cadrés.

La Juve, tenante du titre, n'a cadré qu'une seule de ses 6 tentatives et le match filait vers un nul sans but. Les visiteurs ont pourtant débloquer la situation dans le temps additionnel sur un ultime centre de Cuadrado maladroitement dévié du ventre par Venuti vers la cage de Terracciano (0-1, 90e+2). La Fiorentina avait déjà craqué sur le fil en championnat face au Colombien (1-0) et saura de qui se méfier lors de la manche retour le 20 avril.

Ligue des champions Vlahovic s'est illustré mais tout se jouera à Turin 22/02/2022 À 21:52