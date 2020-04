Pour Raynald Denoueix, la solution vient toujours du collectif. L'ex-entraîneur du FC Nantes et de la Real Sociedad (71 ans) vient encore de le prouver en cette période de crise sanitaire. En effet, l'ancien technicien des Canaris a mis sa médaille de champion de France 2001 aux enchères, sur les réseaux sociaux du handballeur international nantais Cyril Dumoulin. Les fonds obtenus seront remis ensuite aux hôpitaux, engagés dans la lutte contre le Covid-19.

A travers cette enchère, qui se terminera le 6 avril, Raynald Denoueix a laissé un message qui illustre bien la philosophie qu'il transmettait lorsqu'il était entraîneur. "Comme à 11 contre 11, pas je (fais ce que je veux), mais jeu, qui consiste à rester isolé, autre manière de jouer pour et avec les autres pour gagner ensemble ! On travaille le ''démarquage'', 1,50 mètre minimum ! On libère ''l'espace'' confiné ! Courage à tous".