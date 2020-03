Coronavirus : Gary Neville et Ryan Giggs mettent leurs hôtels à disposition du personnel soignant

Si le gouvernement britannique a, pour l’instant, écarté la piste de tout confinement total, les acteurs du football anglais se mobilisent pour aider le personnel soignant du Royaume. Co-propriétaires de deux hôtels à Manchester – le Stock Exchange Hotel dans le centre et l’Hotel Football près de Old Trafford, Gary Neville et Ryan Giggs ont mis à disposition leurs deux établissements au National Health Service (NHS) et aux professionnels de la santé. Au total, 176 lits seront prochainement disponibles pour le corps médical.

« C’est à ce moment précis que l’ensemble de notre industrie doit faire preuve de solidarité, pas seulement pour nos employés dans ces temps incertains, mais aussi pour les personnes qui vont avoir besoin de nos installations dans les prochains mois. » , a déclaré Gary Neville dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de l’un de ses hôtels.

Quelques heures auparavant, Chelsea avait déjà annoncé la mise à disposition de l’Hotel Millenium de Stamford Bridge, au National Health Service.