Après de multiples réunions avec les parties prenantes du football ces derniers jours, la FIFA a annoncé plusieurs mesures ce mardi pour faire face à la pandémie de Covid-19. Et les pistes évoquées ces derniers jours ont ainsi été confirmées par l'instance présidée par Gianni Infantino. "La FIFA a décidé d’élaborer, en lien avec les acteurs du football, une série d’idées et de propositions permettant de s’adapter au mieux aux circonstances. Si ces mesures ne résoudront pas tous les problèmes, au moins permettront-elles d’apporter un peu de stabilité et de clarté à court terme", annonce en préambule le communiqué.

Les contrats rallongés

Tout d'abord, la FIFA a annoncé plusieurs mesures concernant la délicate question des contrats des joueurs. En effet, ces derniers expirent généralement à la fin d'une saison sportive, soit au 30 juin. "En raison de la suspension de toute compétition en vigueur dans de nombreux pays, il apparaît aujourd’hui évident que la saison ne se terminera pas à la date initialement prévue (...) Par conséquent, il est proposé que les contrats soient étendus jusqu’à la fin effective de la saison. Cette mesure parfaitement conforme aux intentions des parties concernées au moment de la signature du contrat vise à préserver l’équité sportive et la stabilité", annonce l'instance.

Pour faire simple, il sera donc possible de rallonger les contrats expirant au 30 juin prochain jusqu'à la nouvelle date de fin de saison. En ce qui concerne les contrats "entrant en vigueur au début de la saison prochaine", le même principe est appliqué "avec une date d’effet retardée en conséquence".

Le mercato "ajusté"

Forcément impacté lui aussi par cet arrêt temporaire de la saison, le mercato estival va être "ajusté". "La FIFA fera preuve de souplesse et autorisera un déplacement de ces périodes de sorte qu’elles encadrent la fin de la saison en cours et le début de la prochaine", annonce la FIFA. Les dates du marché des transferts vont donc être probablement modifiées en fonction des dates de reprise de chaque pays. Autre indication : il ne pourra pas durer plus de 16 semaines.

Enfin, la FIFA veillera "autant que possible à préserver la coordination et à protéger la régularité, l’intégrité et le bon fonctionnement des compétitions, afin que les résultats sportifs ne puissent souffrir aucune contestation".