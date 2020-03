Comme sur le terrain, Kylian Mbappé se montre généreux en dehors. En effet, le champion du monde 2018 a fait "un très gros don" à la Fondation Abbé-Pierre, qui a pour but d'aider les plus défavorisés à trouver un logement décent, en cette période de crise sanitaire marquée par la propagation du coronavirus. L'ancien Monégasque imite donc Pep Guardiola ou Lionel Messi qui ont également fait preuve de générosité ces derniers jours.

"Merci à Kylian Mbappé pour sa générosité et son attention en direction des personnes en grande précarité", a tweeté ce vendredi la Fondation Abbé-Pierre. "Sa famille nous a demandé la discrétion la plus totale donc on ne sortira pas de chiffres, a confié l'un de ses membres à France Bleu. Dans la lutte contre le Covid-19, ce don servira notamment à l’achat de tickets services pour surtout donner à manger aux sans-abris mais à terme, le but sera aussi de les loger."