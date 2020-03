Le Covid-19 continue de frapper le club de Valence. Dimanche, le club espagnol avait annoncé que cinq membres de son équipe, joueurs et staff compris, étaient contaminés par le virus coronavirus. Dans un communiqué publié ce lundi soir, il a fait un nouveau point en annonçant que "35% de l'effectif" était touché.

"Tous sont des cas asymptomatiques"

"Valence signale de nouveaux cas positifs de chez des joueurs et techniciens de l’équipe première (...) Tous sont des cas asymptomatiques et se trouvent chez eux sous surveillance médicale et à l’isolement", explique ainsi le club valencien. "En dépit des mesures strictes prises par le club après avoir joué le 19 Février 2020 un match de Ligue des Champions à Milan (contre l’Atalanta), zone confirmée à haut risque par les autorités italiennes quelques jours plus tard. En général, les derniers résultats montrent que l’exposition inhérente aux parties a causé environ 35% des cas positifs."

De son côté, le club brésilien de Flamengo a annoncé que Jorge Jesus, son entraîneur, était également touché par le coronavirus. L'entraîneur portugais de 65 ans est notamment passé sur le bancs de Benfica et le Sporting CP.