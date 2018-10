Coups de canon, lucarnes et golazos : notre top 10 des meilleurs frappeurs de la planète

Des frappes de bâtards mais pas de Benjamin Pavard. Le latéral français a signé l’un des plus beaux buts de l’année football, si ce n’est le plus beau, n’en déplaise à Mo Salah. Mais si ce but a autant marqué les esprits, au-delà de l’enjeu d’un huitième de finale de Coupe du monde, c’est aussi parce qu’il est venu d’un joueur que l’on n’attendait pas. C’est tout l’inverse de notre Top 10.

Pour cette trêve internationale, Eurosport.fr a décidé de se pencher sur la frappe de balle. Tout est venu d’un certain Marcos Asensio, devenu spécialiste dans l’art des golazos. L’idée était simple : qui est le meilleur frappeur de balle au monde ? Celui qui combine au mieux l’efficacité, la puissance, la précision, la diversité, la trajectoire et le fouetté du pied nécessaire à tout coup de canon ?

Pour établir notre classement, nous nous sommes appuyés sur ces conditions-là à laquelle s’ajoute une autre, beaucoup plus subjective mais bien plus essentielle : l’esthétisme. Alors, qui a la meilleure frappe du circuit mondial ?

10 - Radja Nainggolan (Inter Milan / Belgique)

Un ninja au pied droit laser. Avec lui, ne cherchez pas forcément la finesse. Une rapide recherche Internet vous renverra systématiquement aux mêmes mots-clés : "surpuissante", "coup de canon" et "missile". En Serie A, le Belge a marqué à 36 reprises depuis son arrivée (en 292 matches). Autant le dire tout de suite, c’était rarement dans les dix-huit mètres.

Le symbole, c’est cette fusée sans contrôle balancée à l’Euro 2016 face au pays de Galles. Équilibre, puissance et trajectoire flottante : Laurent Robert serait fier.

Vidéo - Une volée de 20m en pleine lucarne : Nainggolan a lancé la Roma avec la manière 00:28

9 - Hakan Çalhanoğlu (AC Milan / Turquie)

Si ce classement avait été effectué en 2017, le Turc aurait été bien plus haut. Mais, depuis son arrivée à l’AC Milan, les coups d’éclat de Çalhanoğlu ont été plus rares. Il n’empêche, sur le circuit mondial, difficile de faire mieux que sa frappe de balle. Celui qui a appris à botter correctement ses coups francs, son arme fatale, en regardant des compilations de Juninho possède une frappe de balle ultra-déconcertante.

Puissante mais surtout illisible pour les gardiens à l’image de son chef d’œuvre fait depuis le rond central ou presque face à Dortmund en 2014. À 24 ans, sa carrière est un tournant. À lui de lui donner la bonne trajectoire.

8 - Philippe Coutinho (FC Barcelone / Brésil)

Les jeux vidéo n’ont pas attendu l’arrivée de Philippe Coutinho pour inventer la fonction frappe enroulée vers la lucarne. Mais difficile de trouver meilleur ambassadeur que le Brésilien pour symboliser cette arme fatale virtuelle. Depuis les 20 mètres, sur son pied droit, le joueur de Barcelone n’a que peu d’équivalent.

Ici, pas de frappes flottantes ni de vitesse ahurissante. Simplement un geste pur et parfaitement enroulé qui finit dans la lunette. Toujours un plaisir visuel.

7 - Aleksandar Kolarov (AS Roma / Serbie)

Le premier gaucher de notre liste n’est pas connu pour sa virtuosité balle au pied ou ses arabesques enchanteuses. Ici, ça cogne et ça tacle. Aleksandar Kolarov est défenseur, latéral gauche de métier. Mais son vrai hobby, c’est de martyriser le ballon à coup de frappes supersoniques. Et si un adversaire se prend l’envie de contrer la balle, c’est à ses dépens. L’arbitre d’un Lazio - Torino en février 2009 qui s’était retrouvé sur la trajectoire d’une de ses frappes pourra l’assurer aisément.

Dans toute sa carrière, le Serbe s’est offert 38 réalisations. Loin des 91 pions de Roberto Carlos, référence en la matière, certes, mais très honorable. Surtout que le Serbe, admirateur d’un certain Sinisa Mihajlovic, a su varier sa palette. Cet été, en Russie, il s’est signalé par une belle ogive enroulée face à la Suisse. Comme s’il se bonifiait avec l’âge. Pas une bonne nouvelle pour les gardiens adverses.

6 - Christian Eriksen (Tottenham / Danemark)

À première vue, le délicieux Christian Eriksen n’a pas la gueule de l’emploi. 1,81m pour 76kg tout mouillé et un profil d’esthète plus que de bourrin aux cuisses surdimensionnées. Pourtant, le Danois marque. Beaucoup. Près de 400 matches en pro pour 94 buts, un joli ratio pour un numéro 10. Mais depuis son arrivée en Premier League, il s’est fendu d’une spécialité : les frappes flottantes et soudaines qui terminent souvent sous la barre.

Sa technique particulière : son fouetté de balle qui donne à ses frappes des trajectoires déconcertantes. Et, parce qu’il sait briller au bon moment, il aime y ajouter un aspect décisif parfois. Son triplé hallucinant en barrage retour (1-5) de la dernière Coupe du monde lui a conféré le statut d’idole au Danemark. En espérant qu’il fasse des émules.

5 - Miralem Pjanic (Juventus Turin / Bosnie)

Le vrai héritier de Juninho, c’est lui. En un an à l’OL, Miralem Pjanic a appris les rudiments de la frappe de balle avec le Brésilien. Depuis, il délivre des masterclass au monde entier. Il n’a pas la puissance d’un Kolarov mais sa façon de frapper le ballon, unique sur la planète football, a rendu fou plus d’un gardien (69 buts en pro en 444 matches).

Passé maître dans l’art des coups-franc, le Bosnien se signe surtout pas une pureté de frappe exceptionnelle et une précision diabolique. Question distance, il sait aussi tout faire en atteste son but de soixante mètres en amical face à Manchester United à l’été 2014. La précision d’un quarterback et des trajectoires aux courbes parfaites : ça méritait bien une telle place.

Vidéo - Pourquoi le Mondial 1994 a révolutionné les trajectoires des frappes 01:24

4 - Lionel Messi (FC Barcelone / Argentine)

Y a-t-il encore besoin de le présenter ? L’extraterrestre Messi fait évidemment partie de la liste. Comme Eriksen et Pjanic, ce n’est pas la puissance qui le caractérise le plus. Mais difficile de trouver plus précis que lui. En mars dernier, au moment de passer la barre des 600 buts en carrière, le prodige argentin en avait signé presque une centaine en dehors des 18 mètres (96).

Bien sûr, les coups francs ont bien aidé le maître artificier mais c’est aussi sa spéciale qui a fait des dégâts dans toutes les défenses adverses. Lancé à pleine vitesse, la Pulga parvient très fréquemment à se retrouver sur son pied gauche à l’entrée de la surface. La suite, vous la connaissez : c’est souvent au ras du poteau mais surtout au fond des filets. Son intérieur du pied gauche est un sniper qui ne s’interdit aucune zone.

Lionel MessiGetty Images

3 - Cristiano Ronaldo (Juventus / Portugal)

Dans le genre sniper, CR7 n’est pas mal non plus. Dans un style différent de celui de Messi, certes, mais avec une faculté à marquer incroyable. Au fur et à mesure que sa carrière a avancé, Cristiano Ronaldo n’a fait que progresser dans le domaine. Au point parfois d’abuser des prises d’initiative à l’entrée de la surface. Mais comment lui en vouloir tant il aura marqué dans cette position ?

Sa technique de frappe (frappe entre le coup de pied et l’intérieur) combinée à une rapidité d’exécution exceptionnelle et des appuis proches de la perfection ont transformé le Portugais en machine à buts qui maîtrise toutes les facettes du geste. Quant à la puissance, aucun souci. Un de ses buts sous la liquette du Real Madrid, en janvier 2014 face au Bétis Séville, avait même été flashé à 134 km/h. Si nous devions n’en retenir qu’un ? Ce serait celui de Porto, sous les couleurs de United. La définition même d’une lucarne supersonique.

2 - Gareth Bale

"Lui, c’est particulier. Dans une zone bien précise, c’est sûrement l’un des meilleurs", nous explique Christian Gourcuff. Difficile de lui donner tort. Si vous voyez le Gallois repiquer dans l’axe depuis le côté droit et armer sa frappe, vous pouvez être sûr que la roquette est imminente. À Tottenham, avec le pays de Galles ou avec le Real, la sanction est souvent la même.

Comme son ancien coéquipier Ronaldo, Bale maîtrise toutes les facettes du geste : la puissance, la précision mais surtout cette capacité à faire flotter le ballon plus que de raison. Joe Hart, victime d’un coup vicieux à l’Euro 2016, ne dira pas le contraire. Sa capacité de mise en action, elle aussi, est formidable. Avant de recevoir le ballon, le numéro 11 gallois aime prendre l’information pour ajuster ses petits pas au plus vite et balancer ses sacoches.

Sa faculté à marquer des buts exceptionnels après des gestes fous, à l’image de sa bicyclette à Liverpool, vient de son incroyable facilité à lire les trajectoires et traverser au mieux ses ballons. La magie de son pied gauche fait le reste et le place donc en deuxième position. Car un petit prodige a tout changé récemment.

Vidéo - D'une superbe reprise de volée, Bale a égalisé contre la Juve 00:25

1 - Marcos Asensio

C’est lui qui est à l’origine de ce Top 10 et c’est finalement assez logiquement qu’il en occupe la première place. "C’est vrai que lui a quelque chose en plus", nous a confié Laurent Robert à son sujet. Les buts du Madrilène sont quasiment systématiquement des bijoux.

Face à la Croatie en Ligue des Nations, il s’était offert un doublé depuis l’extérieur de la surface avec ses qualités habituelles : rapidité d’exécution, trajectoire flottante, puissance de frappe et précision diabolique. Ajoutez-y la classe naturelle du gaucher, souvent plus spectaculaire dans l’exercice (ou plus télégénique, c’est selon) et vous aurez le panorama complet de la pépite espagnole.

Ses lucarnes face au Barça, son pétard face à Valence ou sa demi-volée exceptionnelle face à Las Palmas la saison passée ont fait de lui le maître incontesté des golazos. Comme s’il ne savait pas marquer de buts normaux. En carrière, l’ailier gauche ne pèse "que" 33 buts mais tous aussi beaux les uns que les autres. En espérant qu’il en marque encore beaucoup. Les plus incroyables possibles tant qu’à faire. Visiblement, il connaît la recette.

Ont aussi été évoqués : Zlatan Ibrahimovic, Toni Kroos, David Luiz, David Alaba, Memphis Depay, Marcos Alonso, James Rodriguez, Daniel Wass et Dimitri Payet.

(Visuel de Une : Quentin Guichard)