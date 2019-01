CAN 2019 : l'Egypte lance officiellement les préparatifs

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, et le président de la Fédération égyptienne de football (EFA), Hani Abou Rida, ont célébré cette attribution devant les médias, avec un immense gâteau arborant des portraits des deux hommes et des drapeaux égyptiens.

"Il y aura un comité suprême présidé par le Premier ministre (Moustafa Madbouli) et composé des ministres concernés pour faciliter le travail de la fédération", a déclaré M. Sobhi lors d'une conférence de presse. Par ailleurs, la cérémonie d'ouverture de la CAN-2019, qui se déroulera pour la première fois en été et avec 24 équipes - au lieu de 16, aura lieu au Stade international du Caire, a annoncé le ministre. Ce stade, qui peut accueillir plus de 70.000 personnes, est en cours de rénovation.

"La joie s'accompagne d'une responsabilité importante, d'un travail sérieux pendant quatre ou cinq mois", a souligné Abou Rida. Les autorités avaient annoncé qu'au moins huit stades étaient déjà prêts à l'emploi, notamment au Caire, à Alexandrie (nord), à Ismaïlia et à Suez (nord-est).

L'Egypte n'a que cinq mois pour s'organiser

Poids lourd du sport africain, l'Egypte a déjà accueilli quatre CAN, dont la dernière en 2006. C'est la première fois que le pays organise un événement sportif majeur depuis la révolution de 2011.

L'Egypte dispose d'un délai très réduit de cinq mois pour organiser la CAN après sa désignation mardi par la Confédération africaine de football (CAF) en remplacement du Cameroun, à qui l'organisation a été retirée en raison de retards dans les travaux et de l'instabilité politique dans le pays.