A défaut d'accoucher d'un spectacle à la hauteur des attentes, le premier gros choc de la CAN 2019 a désigné un vainqueur. Au terme d'un combat marqué par un nombre incalculable de fautes, l'Algérie emmenée par Riyah Mahrez est venue à bout du Sénégal de Sadio Mané grâce à l'unique but signé Youcef Belaïli (1-0). Brouillons malgré une bonne entame, les Lions de la Teranga ont sans doute abandonné la tête du groupe C alors que les Fennecs enchaînent un deuxième succès de rang qui confirme leur statut de favoris.

Plus d'infos à suivre...