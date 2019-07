Que ce fut compliqué pour le Sénégal. Comme depuis le début de leur aventure égyptienne, les Lions de la Teranga ont une nouvelle fois eu toutes les peines du monde à concrétiser leurs occasions, à l'image d'un penalty manqué pour se mettre à l'abri à l'heure de jeu. Parmi les grands favoris à la victoire finale, les Sénégalais ont été bousculés toute la rencontre par une vaillante équipe de l'Ouganda et ont dû s'en remettre à un but de Sadio Mané pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les hommes d'Aliou Cissé y rencontreront le Bénin, tombeur surprise du Maroc quelques heures plus tôt.

Plus d'infos à suivre...