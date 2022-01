Tout n’a pas été parfait pour le pays hôte, mais le minimum a été fait. Après avoir ouvert le score sur une belle demi-volée de Vincent Aboubakar (39e), les Lions indomptables camerounais ont concédé l’égalisation contre le Cap-Vert peu après le repos, sur une sublime talonnade de Garry Rodrigues (53e). Ce match nul permet cependant aux protégés de Samuel Eto’o, spectateur attentif des événements en tribunes, de terminer en tête du groupe A. Les Camerounais disputeront leur huitième de finale le lundi 24 janvier à Yaoundé. Dans l’autre rencontre du jour, le Burkina Faso et l’Éthiopie ont partagé les points (1-1).

Et de 5 pour Aboubakar

Poussés par un stade d’Olembé toujours aussi comble et empli de ferveur envers ses favoris, les Lions indomptables ont rapidement pris l’ascendant sur leurs adversaires du jour. Le défenseur Michael Ngadeu était le premier à tester le gardien Vozinha, d’une puissante frappe du gauche au premier poteau captée par le dernier rempart cap-verdien (5e). Après deux tentatives menaçantes mais infructeuses (17e, 32e), Vincent Aboubakar a trouvé le chemin des filets quelques minutes après la mi-temps. Suite à un centre dévié de Moumi Ngamaleu, le capitaine et buteur du Cameroun a marqué d’une belle demi-volée du gauche. Il s'agit de son 5e but en 3 matchs dans cette 33e Coupe d’Afrique des Naitons (1-0, 39e).

Cap Vert - Cameroun / CAN 2021 Crédit: Getty Images

Une égalisation de classe pour Garry Rodrigues

Ce but d’Aboubakar n’a pas absolument pas poussé les Requins bleus à la résignation, puisqu’au retour des vestiaires, Garry Rodrigues a égalisé d’une somptueuse talonnade au cœur du petit rectangle (1-1, 53e). Ce point mérité permet aux insulaires cap-verdiens de décrocher la 3e place du groupe A et de toujours espérer rejoindre les huitièmes de finale, au vu de leur différence de buts neutre (0). Dans l’autre rencontre du groupe, qui s’est déroulée à Bafoussam, le Burkina Faso et l’Éthiopie ont fait match nul (1-1). Ce résultat permet aux Étalons de Bertrand Traoré et de Gustavo Sangaré de terminer à la deuxième place (4 points) et de rallier le tour suivant. L’Éthiopie est éliminée.

